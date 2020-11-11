Режиссер Никита Михалков написал в полицию заявление на экологов, обвинивших его в вырубке лесов в Нижегородской области . Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник. Поводом для заявления стал ролик, якобы порочащий честь и достоинство кинематографиста. Полицейские уже возбудили дело о клевете.

Видео посвящено вырубке лесов в заказнике "Тумботинский" в Павловском районе Нижегородской области. Экопатруль пришел к выводу, что вырубками там занимается принадлежащая Михалкову фирма, которая изготавливает деревянную мебель из ценных пород.