Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Baza: Никита Михалков написал в полицию заявление на экологов 

Газета.Ru 1 час назад
Михалков написал в полицию заявление на экологов
Фото: Газета.ru
Режиссер Никита Михалков написал в полицию заявление на экологов, обвинивших его в вырубке лесов в Нижегородской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник. Поводом для заявления стал ролик, якобы порочащий честь и достоинство кинематографиста. Полицейские уже возбудили дело о клевете.
Видео посвящено вырубке лесов в заказнике "Тумботинский" в Павловском районе Нижегородской области. Экопатруль пришел к выводу, что вырубками там занимается принадлежащая Михалкову фирма, которая изготавливает деревянную мебель из ценных пород.
Видео дня. Мирослава Карпович стала разлучницей года
Газета.Ru: последние новости
91-летней вдове Шона Коннери грозят тюрьма и многомиллионный штраф 91-летней вдове Шона Коннери грозят тюрьма и многомиллионный штраф Клип Little Big о ненависти к 2020 году набрал 4,5 млн просмотров за три дня Клип Little Big о ненависти к 2020 году набрал 4,5 млн просмотров за три дня Ивлеева оштрафована более чем на 164 тыс. руб. из-за нарушений ПДД Ивлеева оштрафована более чем на 164 тыс. руб. из-за нарушений ПДД
Шоу-бизнес , Никита Михалков , Нижегородская Область
Читайте также