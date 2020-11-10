Меган Маркл сбежала в Мексику от принца Гарри

По данным издания, причиной ссоры стали выборы президента США. Маркл активно агитировала за Джо Байдена , хотя прекрасно знала, что приближенным к королевской семье запрещено высказываться о политике. Принц Гарри остался в стороне от политических событий в США. В результате супруги поругались.

Беременная вторым ребенком Маркл оставила мужа дома и уехала на несколько дней, чтобы побыть одной. Принц Гарри не последовал за женой из-за проблем с документами и из соображений безопасности.