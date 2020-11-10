Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж 

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«Да, мы поженились», — подтвердил журналистам Богатырев, отказавшись раскрыть подробности бракосочетания.

Известно, что свадьба прошла тайно, на церемонии присутствовали только самые близкие друзья пары.

О намерении вступить в брак Богатырев рассказал еще в августе. Тогда актер намекнул, что уже сделал любимой предложение.