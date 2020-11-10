Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж 

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц стали мужем и женой, сообщает «Стархит».
«Да, мы поженились», — подтвердил журналистам Богатырев, отказавшись раскрыть подробности бракосочетания.
Известно, что свадьба прошла тайно, на церемонии присутствовали только самые близкие друзья пары.
О намерении вступить в брак Богатырев рассказал еще в августе. Тогда актер намекнул, что уже сделал любимой предложение.
Для 35-летнего Марка Богатырева этот брак стал первым, для 38-летней Татьяны Арнтгольц — вторым. До этого она была замужем за актером Иваном Жидковым, у бывших супругов растет дочь Мария. В свою очередь, Богатырев ранее встречался с партнершей по сериалу «Кухня» Еленой Подкаминской, после разрыва с которой артист пытался свести счеты с жизнью.