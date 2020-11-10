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«С Пугачевой не поспоришь!»: Пригожин поддержал бойкот Бузовой 

Алиса Селезнёва 30 минут назад
Пригожин поддержал бойкот Бузовой
Фото: РИА Новости
Певица Алла Пугачева права в своем желании не пускать Ольгу Бузову на «Голубой огонек». Об этом изданию «НьюИнформ» заявил продюсер Иосиф Пригожин.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало о том, что Алла Пугачева потребовала закрыть для Ольги Бузовой доступ к съемкам новогоднего шоу из-за нелестного отзыва о ее семье. Причиной конфликта стало то, что Пугачева раскритиковала современных исполнителей, которые, по ее словам, не обладают достаточным профессионализмом и вокальными данными, чтобы выступать на высшем уровне. В свою очередь Бузова указала певице на то, что члены ее семьи также иногда не гнушаются петь под фонограмму.
Пугачева уверена, что Бузовой не место в семейной развлекательной передаче, так как на новогоднем празднике «не принято „трясти арбузами“». В свою очередь Пригожин поддержал Примадонну в ее нежелании пускать артистку на новогоднее шоу.

«С Аллой Борисовной не поспоришь! Я не могу возразить ее точке зрения, она — человек профессиональный, с жизненным опытом и точным взглядом», — пояснил продюсер.

В свою очередь PR-менеджер Бузовой Антон Богословский опроверг сообщения о возможном конфликте между певицами и подчеркнул, что съемки новогодних шоу еще даже не начались, сообщает ФАН.

«Мы уже не удивляемся. Подобные лже-новости придумываются из года в год. Такое чувство, будто СМИ из головы берут поводы, высасывают из пальца», — заявил он.

Богословский также подчеркнул, что Бузова и Пугачева «даже не знакомы».
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Ольга Бузова , Алла Пугачева
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