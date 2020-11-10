Менеджер Бузовой опроверг вражду с Пугачёвой

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Менеджер Ольги Бузовой Антон Богословский опроверг слухи, что Алла Пугачёва выступает против участия телеведущей в съемках «новогодних огоньков» на федеральных каналах.

Ранее о запрете рассказали некоторые СМИ. По словам Богословского, эта новость «высосана из пальца», сообщает ФАН.

Это очередной жёлтый бред, — заявил он.

Богословский добавил, что Пугачёва и Бузова даже лично не знакомы, хотя Максим Галкин подписан на телеведущую. Кроме того, сейчас пока нет речи о съёмках праздничных программ, которые обычно проходят в конце ноября. В этом году всё может испортить пандемия коронавируса, из-за которой не понятно, как именно будут проходить эти мероприятия.