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Конкин: «Сын стал для меня иудой» 

Вероника Полынина 8 минут назад
Конкин: «Сын стал для меня иудой»
Фото: РИА Новости
Актер Владимир Конкин отрекся от сына Ярослава, передает «Экспресс-газета».

«Сын стал для меня иудой — теперь я так его называю. Мы с ним теперь только однофамильцы», — заявил Конкин в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Причиной конфликта стало участие Ярослава Конкина в передаче, где он публично обвинил отца в жестокости и обмане покойной супруги Аллы.
Раскрыта жестокость Конкина к своему сыну
Как писал «Рамблер», сын рассказал, что еще при жизни супруги у Владимира Конкина начался роман с личным директором Еленой Переслени. По словам Ярослава, из-за этого отец якобы сослал жену в загородный дом, что для нее стало невыносимой пыткой. Он также заявил, что Переслени последовательно избавляется от ненужных родственников своего любовника.
Владимир Конкин остался возмущен поведением сына и назвал его слова ложью. Адвокат актера Юлия Нитченко заявила, что Конкина связывают с Переслени исключительно рабочие отношения. При этом она отметила, что актер воспринимает Переслени и ее мужа Эдуарда Митина «как членов семьи».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Владимир Конкин , Елена Переслени , Экспресс-газета
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