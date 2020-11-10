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Запашный заявил, что новые ограничения погубят цирк 

News.ru 26 минут назад
Запашный: новые ограничения погубят цирк
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заполняемость зрительного зала на 25% будет губительной для Большого Московского цирка, ведь сразу встанет вопрос о снижении заработной платы его сотрудникам, считает гендиректор цирка Эдгард Запашный. Ранее власти Москвы сообщили, что новые ограничения из-за коронавируса будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

25% для унитарного предприятия, как Большой Московский цирк, это губительно. Мы небюджетная организация, не получаем никаких госсубсидий на поддержку работы, зарплаты, кормления животных, поэтому мы сейчас оказались в очень сложной ситуации: с одной стороны, мы начали продавать билеты на Новый год, с другой стороны, мы теперь не понимаем, стоит ли всем этим заниматься, — рассказал РИА Новости Запашный.

Он отметил, что в цирке сейчас готовят две новогодние премьеры и в ближайшее время необходимо будет принять решение, состоятся ли они. Запашный признался, что рассматривает только два варианта развития событий: либо поднять цену на билеты, либо урезать зарплату сотрудникам.
Как писал NEWS.ru, власти Москвы ужесточили меры по противодействию распространению коронавирусу, в том числе запретили ресторанам, кафе, ночным клубам и барам обслуживать посетителей в ночное время. Все столичные развлекательные заведения и предприятия общественного питания перестанут принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Ограничения не распространяются на торговлю навынос, а также на курьерские доставки. Введённые меры будут действовать по меньшей мере до 15 января 2021 года.
Среди других мер власти города обязывают театры, кинозалы и концертные площадки ограничить наполняемость мероприятий в 25% от максимальной вместимости помещений, запрещают проводить спортивные мероприятия без согласования с департаментом спорта Москвы и местным управлением Роспотребнадзора, останавливают работу детских лагерей, детских комнат в ТРЦ и детских уголков.
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Шоу-бизнес , Эдгард Запашный , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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