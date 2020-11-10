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91-летней вдове Шона Коннери грозят тюрьма и многомиллионный штраф 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Вдове Шона Коннери грозит тюрьма
Фото: Газета.Ru
91-летней вдвое актера Шона Коннери Мишелин Рокбрюн могут грозить тюремное заключение и штраф в размере $27 млн по делу о налоговом мошенничестве, передает The Sun. Испанские власти намерены предъявить Рокбрюн обвинительное заключение. Ранее прокуроры из Испании пытались передать властям Багамских островов, где проживает Рокбрюн, официальные запросы с целью уведомить Мишелин Рокбрюн относительно обвинительного заключения и суда, но ответа не получили. Вдову Коннери подозревают в причастности к налоговым нарушениям вокруг принадлежавшего супругам особняка в Марбелье. В 1999 году дом продали, а на его месте в обход закона построили многоквартирный дом. После этого к тюремному заключению были приговоры адвокаты Шона Коннери и мэр Марбельи. Мишелин Рокбрюн свою вину отрицает и обвинения называет нонсенсом.
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Шоу-бизнес , Шон Коннери , Багамы , Испания
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