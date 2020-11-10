Уволенному Джонни Деппу заплатят 10 млн долларов

Директор киностудии Warner Bros. Тоби Эммерих отстранил актера Джонни Деппа от роли Геллерта Грин-де-Вальда после того, как актер проиграл суд о клевете, в которой обвинял таблоид The Sun. Киностудия выплатит актеру полный гонорар в размере более 10 млн долларов, несмотря на то, что Депп успел сняться всего в одной сцене. Об этом сообщает Screen Rant

При этом, согласно источникам Hollywood Reporter , изначально Warner Bros. не планировала вмешивать конфликт между Херд и Деппом в съемки франшизы до ее финала, но Эммерих поменял планы сразу же после вердикта судьи Эндрю Никола.

Уточняется, что формально Деппа не уволили из Warner Bros., а попросили добровольно уйти в отставку. При этом неизвестно, что было бы, если бы Депп отказался уйти с роли.