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Warner Bros. заплатят уволенному Джонни Деппу 10 млн долларов 

Финансовая газета 35 минут назад
Уволенному Джонни Деппу заплатят 10 млн долларов
Фото: Reuters
Директор киностудии Warner Bros. Тоби Эммерих отстранил актера Джонни Деппа от роли Геллерта Грин-де-Вальда после того, как актер проиграл суд о клевете, в которой обвинял таблоид The Sun. Киностудия выплатит актеру полный гонорар в размере более 10 млн долларов, несмотря на то, что Депп успел сняться всего в одной сцене. Об этом сообщает Screen Rant.
При этом, согласно источникам Hollywood Reporter, изначально Warner Bros. не планировала вмешивать конфликт между Херд и Деппом в съемки франшизы до ее финала, но Эммерих поменял планы сразу же после вердикта судьи Эндрю Никола.
Уточняется, что формально Деппа не уволили из Warner Bros., а попросили добровольно уйти в отставку. При этом неизвестно, что было бы, если бы Депп отказался уйти с роли.
На фоне отстранения Деппа от роли Геллерта Грин-де-Вальда в Сети была запущена петиция, призывающая вернуть актеру роль. На данный момент петицию подписали более 90 тыс. человек.
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Шоу-бизнес , Джонни Депп
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