Вера Брежнева рассказала, чем займется на пенсии 

Экс-участница украинской группы «ВИА Гра», певица Вера Брежнева рассказала в сети о том, что часто помогает незнакомцам, которые потом в знак благодарности зовут в гости, но приходится отказывать из-за отсутствия свободного времени. Соответствующий пост исполнительница опубликовала в Instagram 10 ноября.

Своим подписчикам Брежнева похвасталась, что в очередной раз ей удалось помочь незнакомым людям, в знак благодарности они пригласили звезду в гости и приглашение было таким трогательным, что певица готова была согласиться.

«И тут я задумалась… что, если бы я начала ходить в гости ко всем, кому мне удалось помочь в жизни, к одному человеку в день, даже если бы я делала это без выходных — у меня бы ушли на это годы», — написала певица.

Пока свободного времени у нее нет, визиты Брежнева решила отложить и пошутила, что на пенсии будет чем заняться.