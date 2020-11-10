Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Вера Брежнева рассказала, чем займется на пенсии 

Украина.ру 1 час назад
Вера Брежнева рассказала, чем займется на пенсии
Фото: РИА Новости
Экс-участница украинской группы «ВИА Гра», певица Вера Брежнева рассказала в сети о том, что часто помогает незнакомцам, которые потом в знак благодарности зовут в гости, но приходится отказывать из-за отсутствия свободного времени. Соответствующий пост исполнительница опубликовала в Instagram 10 ноября.
Своим подписчикам Брежнева похвасталась, что в очередной раз ей удалось помочь незнакомым людям, в знак благодарности они пригласили звезду в гости и приглашение было таким трогательным, что певица готова была согласиться.

«И тут я задумалась… что, если бы я начала ходить в гости ко всем, кому мне удалось помочь в жизни, к одному человеку в день, даже если бы я делала это без выходных — у меня бы ушли на это годы», — написала певица.

Пока свободного времени у нее нет, визиты Брежнева решила отложить и пошутила, что на пенсии будет чем заняться.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Недавно, после очередного раза, когда удалось помочь незнакомым людям, я неожиданно получила сообщение с благодарностью и приглашением в гости) оно было таким трогательным, что захотелось взять и приехать!) и тут я задумалась… что если бы я начала ходить в гости ко всем, кому мне удалось помочь в жизни, к одному человеку в день, даже если бы я делала это без выходных — у меня бы ушли на это годы.. сразу стало тепло от таких мыслей) как будто у всех в гостях побывала) и это только те, о ком я знаю, ведь иногда мы помогаем людям даже не зная этого — улыбкой, добрым словом, поддержкой или просто одобряющим взглядом. Но зато поняла, что на пенсии, если что, скучно не будет 🙃