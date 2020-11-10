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Заворотнюк начала выходить на прогулки 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Заворотнюк начала выходить на прогулки
Фото: РИА Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время полуторагодового лечения от рака головного мозга начала выходить на прогулки.
Как сообщает Teleprogramma, семья 49-летней актрисы живёт в загородном доме в подмосковном коттеджном посёлке Крёкшино. Так как её родные опасаются журналистов, Заворотнюк во время прогулок не покидает своего участка и гуляет за большим забором.
Реабилитацию актриса проходит в одной из частных клиник, куда её довозят на автомобиле прямо от крыльца. Дома гостей тоже не принимают — так как организм артистки очень ослаблен, её охраняют от всех возможных контактов с вирусами. Даже второй день рождения дочки Милы отмечали в узком семейном кругу.
Как писал NEWS.ru, фото располневшей Анастасии Заворотнюк на фанатской страничке актрисы оказалось фейком. Снимок был сделан ещё в 2016 году во время съёмок сериала «Любовь и море» и не имеет к сегодняшнему состоянию актрисы никакого отношения. В этом сериале «прекрасная няня» играла массажиста-косметолога в небольшом приморском санатории. Поэтому на ней в кадре простая одежда, сама она выглядит тоже довольно обыденно. Роль в этом сериале была не самой известной в карьере звезды. Многие фанаты Заворотнюк просто не узнали её, потому что не смотрели сериал «Любовь и море».
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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