РПЦ, Панин и многие звезды отечественного шоу-бизнеса выразили слова поддержки форварду санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артему Дзюбе в связи с недавним инцидентом, когда в сеть "утекло" видео интимного характера с футболистом. При этом фанаты питерского клуба опубликовали заявление, в котором назвали поведение Дзюбы наплевательским по отношению к имени клуба. Общий посыл всех селебрити и религиозной организации, защищающих экс-капитана сборной России, сводится к тому, что есть общая масса "быдла", которая готова растерзать национального героя за совершенно незначительный проступок, в котором нет ничего особенного.
РПЦ и Панин поддержали Дзюбу и попали на видео
Шоу-бизнес , Видео , Зенит , РПЦ , СБОРНАЯ РОССИИ
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