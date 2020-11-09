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Овсиенко захотела завести «ребеночка» 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Овсиенко захотела завести «ребеночка»
Фото: РИА Новости
Популярная в 1990-х певица Татьяна Овсиенко мечтает о ребенке. Об этом она рассказала в интервью изданию «Собеседник».

«Ребеночка мы очень хотим. Мы — верующие люди, стоим в молитвах, очень часто рассуждаем на эту тему. Как Бог даст. Я конечно, осознаю, сколько мне лет», — призналась 54-летняя певица.

Гражданский муж Овсиенко Александр Меркулов не прочь воспользоваться услугами суррогатной матери. Сын певицы Игорь, в свою очередь, предлагает усыновить ребенка из детского дома. По словам Овсиенко, она обдумывает разные варианты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили о возможном избиении певицы Татьяны Овсиенко ее мужем. Неназванная подруга артистки заявила, что супруг певицы Александр Меркулов, недавно освободившийся из тюрьмы, часто ее бьет и пытается споить. Целью бывшего заключенного якобы является квартира артистки в центре Москвы. Сама Овсиенко, комментируя скандальную информацию, заявила, что смеется над статьями об издевательствах над собой. При этом СМИ выяснили, что певица не включила гражданского мужа в завещание, объявив наследниками сына Игоря, внука Алекса и крестного сына Родиона.
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Шоу-бизнес , Татьяна Овсиенко , Александр Меркулов , ИД "Собеседник"
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