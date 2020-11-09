Шнуров поддержал Дзюбу стихотворением 

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил нецензурное стихотворение секс-скандалу с участием игрока «Зенита» Артема Дзюбы. Свое произведение он опубликовал в Instagram.

«Рамблер» писал, что в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой . Спортсмен отметил, что ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали, и обратился к болельщикам, заявив, что «все мы грешны».

«Кто не *** (занимался самоудовлетворением. — Прим. ред.), пусть бросит в меня камень!» — посоветовал критикам Шнуров.

Он также отметил, что, если интимного видео о хейтерах нет в Сети, то это только потому, что они никого не интересуют. Музыкант также высказал мнение, что тема «сильно разогрета».

«Попасть мог каждый под такой замут.

Но в сборную нас не возьмут за это,

Да и за то нас тоже не возьмут», — заявил Сергей Шнуров.