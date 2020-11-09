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Шнуров поддержал Дзюбу стихотворением 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Шнуров поддержал Дзюбу стихотворением
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил нецензурное стихотворение секс-скандалу с участием игрока «Зенита» Артема Дзюбы. Свое произведение он опубликовал в Instagram.
«Рамблер» писал, что в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой. Спортсмен отметил, что ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали, и обратился к болельщикам, заявив, что «все мы грешны».

«Кто не *** (занимался самоудовлетворением. — Прим. ред.), пусть бросит в меня камень!» — посоветовал критикам Шнуров.

Он также отметил, что, если интимного видео о хейтерах нет в Сети, то это только потому, что они никого не интересуют. Музыкант также высказал мнение, что тема «сильно разогрета».

«Попасть мог каждый под такой замут.

Но в сборную нас не возьмут за это,

Да и за то нас тоже не возьмут», — заявил Сергей Шнуров.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что было решено не приглашать Дзюбу на сборы. По его словам, национальная команда должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, «не отвлекаясь на посторонние вещи». Черчесов также заметил, что у спортсмена будет время «нормализовать ситуацию».
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Шоу-бизнес , Станислав Черчесов , Артем Дзюба , Сергей Шнуров , СБОРНАЯ РОССИИ
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