Шнуров поддержал Дзюбу стихотворением 

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил нецензурное стихотворение секс-скандалу с участием игрока «Зенита» Артема Дзюбы. Свое произведение он опубликовал в Instagram.
«Рамблер» писал, что в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой. Спортсмен отметил, что ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали, и обратился к болельщикам, заявив, что «все мы грешны».
«Кто не *** (занимался самоудовлетворением. — Прим. ред.), пусть бросит в меня камень!» — посоветовал критикам Шнуров.
Он также отметил, что, если интимного видео о хейтерах нет в Сети, то это только потому, что они никого не интересуют. Музыкант также высказал мнение, что тема «сильно разогрета».
«Попасть мог каждый под такой замут.
Но в сборную нас не возьмут за это,
Да и за то нас тоже не возьмут», — заявил Сергей Шнуров.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что было решено не приглашать Дзюбу на сборы. По его словам, национальная команда должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, «не отвлекаясь на посторонние вещи». Черчесов также заметил, что у спортсмена будет время «нормализовать ситуацию».