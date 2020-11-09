Семья Конкиных заявила о пропаже драгоценностей 

Семья умершей Софии Конкиной не может найти фамильные украшения, с которыми та никогда не расставалась. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как писал «Рамблер», о смерти 32-летней дочери актера Владимира Конкина стало известно 24 сентября. София утонула в бассейне фитнес-клуба. Сообщалось, что она пришла в клуб поздним вечером, когда других посетителей там почти не было. Ее нашли почти на дне бассейна и быстро вытащили из воды. Скорая прибыла за считанные минуты, женщину доставили в Боткинскую больницу, где она скончалась в реанимации.
Родственники Софии Конкиной заявили, что пропали драгоценности, которые погибшая берегла.
Близкие дочери актера уверены, что она не могла их продать, однако украшений не было ни в вещах женщины, ни в ее квартире. Семья собирается подать ходатайство о проведении расследования по факту исчезновения драгоценностей и подозревает, что похитить их мог бывший сожитель Софии Михаил Серов.
Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников фитнес-клуба. Позже появилась информация, что в крови Конкиной нашли около трех промилле алкоголя и снотворное. Адвокат актера заявила, что отец считает гибель дочери убийством.
При этом гости программы «Прямой эфир» отметили, что заслуженный артист РФ Владимир Конкин уже несколько лет может быть тайно женат на своей помощнице Елене Переслени. В студии передачи также прозвучало мнение, что именно мачеха стала причиной эмоциональной нестабильности Софии Конкиной и могла препятствовать общению отца с дочерью.