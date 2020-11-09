Семья Конкиных заявила о пропаже драгоценностей 

Как писал «Рамблер», о смерти 32-летней дочери актера Владимира Конкина стало известно 24 сентября. София утонула в бассейне фитнес-клуба. Сообщалось, что она пришла в клуб поздним вечером, когда других посетителей там почти не было. Ее нашли почти на дне бассейна и быстро вытащили из воды. Скорая прибыла за считанные минуты, женщину доставили в Боткинскую больницу, где она скончалась в реанимации.

Родственники Софии Конкиной заявили, что пропали драгоценности, которые погибшая берегла.

Близкие дочери актера уверены, что она не могла их продать, однако украшений не было ни в вещах женщины, ни в ее квартире. Семья собирается подать ходатайство о проведении расследования по факту исчезновения драгоценностей и подозревает, что похитить их мог бывший сожитель Софии Михаил Серов

Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников фитнес-клуба. Позже появилась информация, что в крови Конкиной нашли около трех промилле алкоголя и снотворное. Адвокат актера заявила, что отец считает гибель дочери убийством.