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Боярский сделал неожиданное признание 

Павел Тиунов 19 минут назад
Боярский сделал неожиданное признание
Фото: ТАСС
Звезда советского кино Михаил Боярский на своей странице в Instagram откровенно признался, что сегодня он — «брюзгливый старый ворчун». Артист прошелся по молодежи, привыкшей говорить с неодушевленными предметами.
Боярский признал, что человечество «захватила цифровая эпоха», и это ему не нравится. Особенно тот факт, что люди «постоянно сидят в гаджетах» и «больше общаются с неодушевленными предметами».

«А я привык говорить глаза в глаза», — пояснил актер (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

По словам звезды «Мушкетеров», в последнее время он «излишне раздражается», а «надо быть спокойнее» и относиться ко всему с юмором, пытаясь, помочь «детям и внукам».

«Таков закон: взрослеем, и нам милы те годы, когда были молоды, и непонятны те, которые предстоят», — резюмировал Боярский.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Михаил Боярский резко высказался о желании внучки Екатерины стать певицей. Он заявил, что, если у женщины в голове только «я хочу стать певицей, а потом все остальное», то из этого толка не получится». Звездный дед посоветовал девушке сначала реализовать себя «как мать и жена».
В октябре 21-летняя Екатерина Боярская выпустила песню «Плохая девочка», в которой, в частности, есть слова «Твои тупые суки на проводе», и клип на нее, в котором предстала в короткой юбке и колготках в сетку. На удивление ее дед заявил, что внучка занимается делом, которое ей нравится, делает это вдумчиво, и ему это нравится. Также он сообщил, что внучка повзрослела, и высказал мнение, что любовь к творчеству досталась ей не от него, а от родителей.
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Шоу-бизнес , Михаил Боярский
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