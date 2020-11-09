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Пугачева обрушилась на Бузову 

Павел Тиунов 22 минуты назад
Пугачева обрушилась на Бузову
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева потребовала закрыть для Ольги Бузовой доступ к съемкам «Новогоднего огонька» из-за нелестного отзыва о семье примадонны, сообщает издание «Правда». В конфликт уже вмешался Филипп Киркоров, но примирить звезд пока не удалось.
Конфликт изначально инициировала сама Пугачева, отмечают журналисты. По их словам, ранее она раскритиковала современных исполнителей, которые, по ее словам, не обладают достаточным профессионализмом и вокальными данными, чтобы выступать на высшем уровне. Примадонна подчеркнула, что большинство из них не может попасть в ноты, поэтому вынуждены петь исключительно под фонограмму.
Бузова приняла сказанное Пугачевой на свой счет. Ответ от ведущей «Дома-2» не заставил себя долго ждать. Она указала певице на то, что члены ее семьи также не гнушаются петь под фонограмму: например, Кристина Орбакайте и Максим Галкин. Конфликт попытался сгладить Филипп Киркоров, который посоветовал Бузовой не накалять атмосферу, поскольку ей у Пугачевой есть, чему поучиться. Однако это не спасло ведущую телепроекта от гнева со стороны примадонны.

«Пугачёва обратилась с требованием закрыть путь Бузовой на федеральный канал, где скоро состоятся съёмки "Новогоднего огонька», — говорится в статье.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Ольга Бузова изъявила желание выйти на боксерский поединок против профессионального спортсмена. Громкое заявление прозвучало во время анонса нового реалити-шоу, посвященное боксу, которое реализуется при активном участии национальной боксерской ассоциации. Телезвезда пояснила, что она по жизни является бойцом, поэтому не против принять участие в одном из показательных поединков. На слова Бузовой отреагировала призер чемпионата мира по панкратиону Ангелина Семенова.
На своей странице в Instagram она назвала певицу «красивой», а себя «красивой и сильной». Она призвала телезвезду устроить «реально крутой бой», пообещала Бузовой бить не сильно, но «красиво». Семенова уточнила, что на ее вызов уже отреагировал менеджер Бузовой. Он отметил, что телеведущая имеет опыт в боевых искусствах. Семенова подчеркнула, что тот, кто организует эту схватку получит «однозначно самый кассовый и зрелищный бой в истории женского бокса».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Кристина Орбакайте , Максим Галкин , Алла Пугачева
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