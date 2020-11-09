Пугачева обрушилась на Бузову 

Конфликт изначально инициировала сама Пугачева, отмечают журналисты. По их словам, ранее она раскритиковала современных исполнителей, которые, по ее словам, не обладают достаточным профессионализмом и вокальными данными, чтобы выступать на высшем уровне. Примадонна подчеркнула, что большинство из них не может попасть в ноты, поэтому вынуждены петь исключительно под фонограмму.

Бузова приняла сказанное Пугачевой на свой счет. Ответ от ведущей «Дома-2» не заставил себя долго ждать. Она указала певице на то, что члены ее семьи также не гнушаются петь под фонограмму: например, Кристина Орбакайте Максим Галкин . Конфликт попытался сгладить Филипп Киркоров, который посоветовал Бузовой не накалять атмосферу, поскольку ей у Пугачевой есть, чему поучиться. Однако это не спасло ведущую телепроекта от гнева со стороны примадонны.

«Пугачёва обратилась с требованием закрыть путь Бузовой на федеральный канал, где скоро состоятся съёмки "Новогоднего огонька», — говорится в статье.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Ольга Бузова изъявила желание выйти на боксерский поединок против профессионального спортсмена. Громкое заявление прозвучало во время анонса нового реалити-шоу, посвященное боксу, которое реализуется при активном участии национальной боксерской ассоциации. Телезвезда пояснила, что она по жизни является бойцом, поэтому не против принять участие в одном из показательных поединков. На слова Бузовой отреагировала призер чемпионата мира по панкратиону Ангелина Семенова.

На своей странице в Instagram она назвала певицу «красивой», а себя «красивой и сильной». Она призвала телезвезду устроить «реально крутой бой», пообещала Бузовой бить не сильно, но «красиво». Семенова уточнила, что на ее вызов уже отреагировал менеджер Бузовой. Он отметил, что телеведущая имеет опыт в боевых искусствах. Семенова подчеркнула, что тот, кто организует эту схватку получит «однозначно самый кассовый и зрелищный бой в истории женского бокса».