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«Самый стремный состав»: россияне обрушились на «ВИА Гру» 

Павел Тиунов 27 минут назад
«Самый стремный состав»: россияне обрушились на «ВИА Гру»
Фото: Instagram
Новые участницы группы «ВИА Гра» похожи на девочек, примеривших «мамину одежду». К такому выводу пришли поклонники, оценившие новый состав коллектива.
Разочарование фанаты выразили под постом в официальном Instagram-аккаунте группы.
На фотографии три певицы Ксения Попова, Ульяна Синецкая и София Тарасова томным взглядом смотрят в объектив. Каждая из ни при этом держит по цветку. Несмотря на то, что в этом составе «ВИА Гра» уже выступала, поклонники посчитали публикацию официальным представлением новых участниц группы.

«Это уже совсем не то. Просто девченки которые поют песни группы ВиаГра», — заявила пользовательница под ником helena.odg (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Мда уж, виагра уже не цепляет», — констатировала yusupova_donatella.

«Голоса у этих девушек — сильные, шикарные! Внешность — симпатичные, может даже, красивые, НО НЕ ВИА ГРА ЭТО, как ни крути», — отметила anya.mahrina.

«Ребята, это же просто дети, которые нарядились в мамины вещи и играют во взрослых, какая это Виагра?» — изумилась annashano.

«Самый стремный состав за всю историю группы», — yuliya_0186.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что экс-солистка «ВИА Гры» Эрика Герцерг была вынуждена уйти из коллектива из-за романа с продюсером Константином Меладзе. Девушка заявила, что это слухи. В настоящее время она находится в Казахстане и занимается развитием сольной карьеры.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ульяна Синецкая , Константин Меладзе , София Тарасова
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