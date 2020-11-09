«Самый стремный состав»: россияне обрушились на «ВИА Гру» 

Новые участницы группы «ВИА Гра» похожи на девочек, примеривших «мамину одежду». К такому выводу пришли поклонники, оценившие новый состав коллектива.
Разочарование фанаты выразили под постом в официальном Instagram-аккаунте группы.
На фотографии три певицы Ксения Попова, Ульяна Синецкая и София Тарасова томным взглядом смотрят в объектив. Каждая из ни при этом держит по цветку. Несмотря на то, что в этом составе «ВИА Гра» уже выступала, поклонники посчитали публикацию официальным представлением новых участниц группы.
«Это уже совсем не то. Просто девченки которые поют песни группы ВиаГра», — заявила пользовательница под ником helena.odg (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Мда уж, виагра уже не цепляет», — констатировала yusupova_donatella.
«Голоса у этих девушек — сильные, шикарные! Внешность — симпатичные, может даже, красивые, НО НЕ ВИА ГРА ЭТО, как ни крути», — отметила anya.mahrina.
«Ребята, это же просто дети, которые нарядились в мамины вещи и играют во взрослых, какая это Виагра?» — изумилась annashano.
«Самый стремный состав за всю историю группы», — yuliya_0186.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что экс-солистка «ВИА Гры» Эрика Герцерг была вынуждена уйти из коллектива из-за романа с продюсером Константином Меладзе. Девушка заявила, что это слухи. В настоящее время она находится в Казахстане и занимается развитием сольной карьеры.