Ещё
Далее:
Читайте также:
Она ― ключ к тайнам Вселенной
Она ― ключ к тайнам Вселенной Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Восьмой месяц!»: Бородина после слухов об интересном положении показала животик 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Восьмой месяц!»: Бородина показала «беременный» живот
Фото: Instagram
37-летняя Ксения Бородина— мама двоих детей. Ведущая шоу «Дом-2» воспитывает дочерей — 11-летнюю Марусю от первого брака с бизнесменом Юрием Будаговым, и четырехлетнюю Теону от мужа Курбана Омарова. Но с недавних пор девушку заподозрили в беременности.
Бородина в октябре отдыхала в Турции. Вместе с друзьями девушка наведалась в местный греческий ресторан, чтобы отдохнуть и от души повеселиться — там нужно танцевать сиртаки и бить посуду. Для выхода в свет коллега Ольги Бузовой выбрала безразмерное платье, чем вызвала споры о своем интересном положении, которые продолжаются по сей день. И Бородина не выдержала. Она сняла видео, на котором показала свой животик.

«Ну, конечно, беременна, причем месяц восьмой», — съязвила Бородина.

Теледива показала свой «беременный восьмимесячный живот».
Очевидно, что ребенка Бородина не ждет, и все, что говорят сейчас о ее сроке, — не более чем слухи.
А ранее девушка ответила хейтерам на обвинения в фейковые сапоги Dior. Она сняла на видео свою пару обувии показала, что ремень на этой модели можно носить по-разному.
«Золотая Маска» online: «Дети солнца»
Teleprogramma.pro: последние новости
На «Камеди Клаб» появилась «идеальная жена для Гарика Харламова» На «Камеди Клаб» появилась «идеальная жена для Гарика Харламова» «Мракобесие!»: Козловский отреагировал на интимный скандал с Дзюбой «Мракобесие!»: Козловский отреагировал на интимный скандал с Дзюбой «Сядьте в «Кабриолет» и езжайте куда-нибудь»: Пригожин ответил Успенской, которая оскорбила Валерию «Сядьте в «Кабриолет» и езжайте куда-нибудь»: Пригожин ответил Успенской, которая оскорбила Валерию
Комментарии
Шоу-бизнес , Курбан Омаров , Ксения Бородина , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:13
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
01:25
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
01:41
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
00:34
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
03:25
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
01:02
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
00:18
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
02:10
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
04:05
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
01:14
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение