Клип Little Big набрал 4,5 млн просмотров за три дня

Новый клип санкт-петербургской группы Little Big набрал на YouTube более 4,5 млн просмотров за три дня. Снятый в новогодней стилистике клип о ненависти к 2020 году был опубликован 6 ноября на официальном канале коллектива.

"Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году, и надеемся, что следующий будет лучше", — обратилась к поклонниками группа.

По сюжету клипа, компания встречает Новый год и вспоминает, чем запомнится 2020 год — на стол подают блюдо из летучей мыши, на елке висит игрушка в виде коронавируса, в "подарках" оказываются пожары и извержение вулкана.

Весной 2020 года Little Big должны были представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", однако соревнование было отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.