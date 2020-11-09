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Клип Little Big о ненависти к 2020 году набрал 4,5 млн просмотров за три дня 

Газета.Ru 1 час назад
Клип Little Big набрал 4,5 млн просмотров за три дня
Фото: Youtube
Новый клип санкт-петербургской группы Little Big набрал на YouTube более 4,5 млн просмотров за три дня. Снятый в новогодней стилистике клип о ненависти к 2020 году был опубликован 6 ноября на официальном канале коллектива.

"Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году, и надеемся, что следующий будет лучше", — обратилась к поклонниками группа.

В клипе, кроме самих музыкантов, снялись стендап-комик Данила Поперечный, телеведущий Александр Гудков и шоумен Гарик Харламов.
По сюжету клипа, компания встречает Новый год и вспоминает, чем запомнится 2020 год — на стол подают блюдо из летучей мыши, на елке висит игрушка в виде коронавируса, в "подарках" оказываются пожары и извержение вулкана.
Весной 2020 года Little Big должны были представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", однако соревнование было отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Данила Поперечный , Александр Гудков
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