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Лазарев поддержал Дзюбу своим голым фото 

News.ru 36 минут назад
Сергей Лазарев разместил в своём Instagram обнажённое фото. Таким образом певец поддержал Артёма Дзюбу после того, как в Сети появилось видео, где футболист мастурбирует.
Лазарев сопроводил фотографию хэштегом #я-мы-дзюба.
Интимное видео футболиста появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.
Королева и Тарзан вступились за Дзюбу
Сразу несколько публичных людей поддержали футболиста и выступили за защиту частной жизни знаменитостей. Кто-то пошёл дальше этого. Например, звезда фильмов для взрослых Елена Беркова заявила, что готова вернуться в порно ради съёмок с Дзюбой, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Лазарев , Мария Орзул , Елена Беркова
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