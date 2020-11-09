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«Мракобесие!»: Козловский отреагировал на интимный скандал с Дзюбой 

Teleprogramma.pro 41 минуту назад
«Мракобесие!»: Козловский о скандале с Дзюбой
Фото: globallookpress.com
Накануне в Сети оказалось приватное видео интимного характера с прославленным футболистом, капитаном российской сборной Артемом Дзюбой. Оно не предназначалось для широкого круга зрителей, но каким-то образом попало в Интернет. И на спортсмена обрушилась лавина хейта и осуждений, ему даже пришлось закрыть аккаунт в Instagram.
Отреагировал и футбольный клуб «Зенит». А главный тренер российской сборной исключил Дзюбу из состава спортсменов на ноябрьских сборах. А вот многие звезды поддержали футболиста и выступили в защиту футболиста. Среди них — актер Данила Козловский.

Он написал в своих stories: «Ханжество и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком!», — пишет Козловский.

Среди выразивших поддержку Дзюбе оказались певица Валерия, Лобода, Андрей Малахов. А экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня взяла вину на себя — она посчитала, что это она своим видео спровоцировала Артема на столь горячую съемку.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня , Данила Козловский , Андрей Малахов , Артем Дзюба , Валерия , Зенит
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