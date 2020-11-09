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Петросян ответил на критику своей семьи 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Петросян ответил на критику своей семьи
Фото: ТАСС
Юморист Евгений Петросян пристыдил хейтеров, критикующих его семью, назвав их «бездельниками».

«Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту — во имя радости людей, хорошего настроения, во имя ваших улыбок», — написал Петросян в Instagram.

Он подчеркнул, что в этом всегда видел особый смысл своей профессии.
Ранее Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, который в одном из интервью заявил, что жена юмориста Татьяна Брухунова — «не тот человек, который должен быть рядом с Петросяном».
Напомним, 16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом, при этом супруги продолжили делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей.
Также появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Юморист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Брухунова пожаловалась на травлю в СМИ из-за слухов о бракосочетании. Позже стало известно, что Петросян и Бруханова стали родителями.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Виктор Коклюшкин , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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