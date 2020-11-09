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«Все получают удовольствие»: Панин вмешался в скандал с Дзюбой 

Павел Тиунов 9 минут назад
Панин вмешался в скандал с Дзюбой
Фото: Рамблер
Актер Алексей Панин высказался в поддержку футболиста Артема Дзюбы, интимное видео с участием которого было слито в Сеть. Звезда российского кино, прославившийся секс-скандалами, призвал всех «радоваться жизни» и «мастурбировать».
Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором нападающий сборной России по футболу занимается самоудовлетворением. Позже спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Накануне, главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов заявил, что было решено не приглашать Дзюбу на сборы.
По его словам, сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, «не отвлекаясь на посторонние вещи». Дзюбу не пригласили, чтобы «оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста», резюмировал Черчесов, подчеркнув, что у спортсмена будет время «нормализовать ситуацию».
Королева и Тарзан вступились за Дзюбу
Актер Алексей Панин, который в настоящее время находится в Испании, на своей странице в Instagram заявил, что его соцсети буквально завалены сообщениями об инциденте с Дзюбой. Он подчеркнул, что не знаком со спортсменом, но, пользуясь случаем надел майку сборной России по футболу. Панин отметил, что когда мужчины отправляют свои интимные фото и видео женщинам и наоборот, — это вполне нормальная практика.

«Все занимаются мастурбацией и сексом, все получают удовольствие», — заявил артист.

По его словам, российская пресса «на полном серьезе» обсуждающая «это», скатилась на «самое дно». В подписи к видео он призвал подписчиков заниматься сексом и мастурбацией, радоваться жизни и быть счастливыми.
Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Станислав Черчесов , Алексей Панин , СБОРНАЯ РОССИИ
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