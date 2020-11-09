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Жена Бари Алибасова подала на развод 

News.ru 24 минуты назад
Жена Бари Алибасова подала на развод
Фото: РИА Новости
Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала заявление о расторжении брака с продюсером Бари Алибасовым.
О подаче заявления в суд адвоката Алибасова Вадима Горжанкина уведомила юрист его жены Юлия-Вербицкая Линник, сообщает РИА Новости.

Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной. В настоящее время он определяется со своей позицией, которая будет озвучена позже, — сообщил Горжанкин.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной отметила, что последней каплей для окончательного решения о расторжении брака стали публикации в СМИ о новой помощнице Алибасова, а также их совместные вызывающие фотографии.
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Скандал между звёздами произошёл из-за квартиры, которую Федосеева-Шукшина в своё время переписала на Алибасова. Продюсер переоформил жилплощадь на помощника Сергея Моцаря. Якобы таким способом он хотел уберечь супругу от козней дочери Ольги. В октябре артистка выиграла суд и вернула квартиру в собственность.
Ранее NEWS.ru писал, что 82-летняя Федосеева-Шукшина рассматривает возможность расторжения брака с продюсером Бари Алибасовым.
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Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Сергей Моцарь , Лидия Федосеева-шукшина , РИА Новости
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