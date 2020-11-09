Пугачева закрыла Бузовой дорогу на «Голубой огонек»

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Отмечается, что аналогичную просьбу Примадонна озвучивала в прошлом году.

По мнению певицы, ведущей «Дома-2» не место в семейной развлекательной программе. Артистка недовольна сценическим образом Бузовой и отсутствием у нее таланта.

— Новый год — это семейный праздник, на котором не принято «трясти арбузами», — передают слова Пугачевой авторы блога.