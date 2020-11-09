Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

СМИ: Пугачева потребовала на пускать Бузову на съемки новогоднего шоу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Пугачева закрыла Бузовой дорогу на «Голубой огонек»
Фото: Instagram
Народная артистка СССР Алла Пугачева потребовала не пускать певицу Ольгу Бузову на съемки новогоднего шоу «Голубой огонек». Об этом сообщили в Instagram-аккаунте авторы блога о звездах.
Отмечается, что аналогичную просьбу Примадонна озвучивала в прошлом году.
По мнению певицы, ведущей «Дома-2» не место в семейной развлекательной программе. Артистка недовольна сценическим образом Бузовой и отсутствием у нее таланта.

— Новый год — это семейный праздник, на котором не принято «трясти арбузами», — передают слова Пугачевой авторы блога.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова устроила совместный ужин со своим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Артистка показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, намекнув на скорую помолвку со своим избранником.
Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
Вечерняя Москва: последние новости
«Кристинка, привет тебе»: Воля публично пошутил о бывшей супруге Харламова «Кристинка, привет тебе»: Воля публично пошутил о бывшей супруге Харламова Пригожин ответил Успенской на оскорбления в адрес Валерии Пригожин ответил Успенской на оскорбления в адрес Валерии «Хватает впритык»: Куклачев назвал размер своей пенсии «Хватает впритык»: Куклачев назвал размер своей пенсии
Шоу-бизнес , Давид Манукян , Ольга Бузова , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео испытания вакуумного поезда с пассажирами
01:07
Появилось видео испытания вакуумного поезда с пассажирами
Наука и техника
Опубликовано видео ДТП с участием полицейской машины в Москве
00:23
Опубликовано видео ДТП с участием полицейской машины в Москве
Происшествия
Падение огненного метеорита попало на видео
00:28
Падение огненного метеорита попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
00:38
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
Происшествия
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попало на видео
01:22
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
00:24
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
Происшествия Криминал
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
00:54
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
00:08
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
Происшествия
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
01:24
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
Армия
Возведение мостов военными МТО попало на видео
00:59
Возведение мостов военными МТО попало на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение