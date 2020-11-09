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Драйв и азарт: Королева и Тарзан отреагировали на интимное видео Дзюбы 

Украина.ру 29 минут назад
Королева и Тарзан вступились за Дзюбу
Фото: РИА Новости
Певица Наташа Королева и ее супруг стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, в последнее время получившие долю хейта из-за измены мужа, вступились за футболиста Артема Дзюбу на своих страницах в Instagram 8 ноября

«Общество лицемеров! Отстаньте от людей и не лезьте в их личную жизнь! Сосредоточьте свое чрезмерное внимание на тех, кто зло творит да страну обворовывает, а не на тех, кто в жизнь привносит драйв и азарт!» — написал Тарзан.

Аналогичный пост в соцсетях опубликовала и его супруга Наташа Королева, которая назвала поступок человека, выложившего видео с футболистом в сеть, «вероломством и надругательством над неприкосновенностью частной жизни», а самого Дзюбу — «очередной жертвой».
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Королева и Тарзан сами попали в скандал «с клубничкой» в сентябре 2020 года, после того как стриптизер признался в измене своей супруге, а в сеть попало видео его утех с любовницей.
Супруги считают, что СМИ просто травят публичных людей, и призвали законодателей защитить их права.

«Я сейчас заплачу! Святого еще из него сделайте, получил по заслугам!», «Я считаю, что человек, который слил это в сеть, должен сесть в тюрьму, ибо не имеет право лезть в чужую жизнь. Так же как и тот, кто распространил», «Сергей, вы же сами, звезды, растиражировали эту информацию. Зачем? Многие не видели и не знали. Но теперь благодаря вам узнали», — ответили подписчики.

Артем Дзюба — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России. По итогам предыдущего сезона он стал лучшим ассистентом российского первенства и занял первое место в списке лучших бомбардиров. В 28 встречах Дзюба забил 17 мячей (7 — с пенальти) и отдал 12 результативных передач.
После секс-скандала, когда в сети появилось видео интимного характера с его участием, спортсмена лишили капитанской повязки.
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Шоу-бизнес , Артем Дзюба , Наташа Королева , Сергей Глушко , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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