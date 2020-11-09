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Стало известно о жизни тяжелобольной Заворотнюк 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
Стало известно о жизни тяжелобольной Заворотнюк
Фото: ТАСС
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым недугом в подмосковном особняке, крайне редко покидая огороженную территорию. Об этом пишет издание «Дни.ру».
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании у Анастасии Заворотнюк. 14 мая на совещании с президентом России Владимиром Путиным было заявлено о новых методах лечения опухолей, в том числе и головного мозга, и отмечено, что они были предложены звезде «Моей прекрасной няни». Однако семья актрисы отказалась от экспериментального лечения, так как Заворотнюк стало лучше.
После выписки из клиники Анастасия Заворотнюк почти не покидает дом в подмосковном поселке Крекшино. За актрисой всегда присматривает кто-то из близких родственников, одну ее никогда не оставляют, отмечает «Дни.ру».
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По данным издания, звезду скрывают от любопытных глаз. Даже когда возникает необходимость поехать в клинику, водитель актрисы паркуется таким образом, чтобы ее никто не видел.
Родственники также берегут Анастасию Заворотнюк от вирусов и никаких гостей в дом не приглашают.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Владимир Путин
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