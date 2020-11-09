Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Бородина высказалась про Дзюбу и попала на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Российская телеведущая Ксения Бородина высказалась о появившемся в социальных сетях интимном видео капитана сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Бородина недовольна реакцией общественности и заступается за форварда.
"Когда человек забивает 3 гола на чемпионате, вы бегаете по Охотному ряду, по всему центру в Москве и кричите "герой! наш герой". При его виде все "писаются" от восторга. А как только человек облажался.. ", — говорится в обращении звезды. Бородина недовольна решением тренерского штаба сборной России по футболу об отстранении игрока от национальной команды, а также причитаниями "простых смертных".
Шоу-бизнес , Видео , Ксения Бородина , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
01:24
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
Армия
Возведение мостов военными МТО попало на видео
00:59
Возведение мостов военными МТО попало на видео
Армия
Ефремов был этапирован в колонию и попал на видео
01:16
Ефремов был этапирован в колонию и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-95МС
00:54
Опубликовано видео планового полета Ту-95МС
Армия
Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео
02:01
Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео
Происшествия
Момент крушения самолёта Колтового попал на видео
01:46
Момент крушения самолёта Колтового попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео протестов в Тбилиси
00:33
Опубликовано видео протестов в Тбилиси
В мире
Бородина высказалась про Дзюбу и попала на видео
01:50
Бородина высказалась про Дзюбу и попала на видео
Шоу-бизнес
Crew Dragon попал на видео перед полетом к МКС
00:46
Crew Dragon попал на видео перед полетом к МКС
Наука и техника
Появилось видео подробностей смерти Колтового
05:20
Появилось видео подробностей смерти Колтового
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение