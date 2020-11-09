Бородина высказалась про Дзюбу и попала на видео 

Бородина недовольна реакцией общественности и заступается за форварда.

"Когда человек забивает 3 гола на чемпионате, вы бегаете по Охотному ряду, по всему центру в Москве и кричите "герой! наш герой". При его виде все "писаются" от восторга. А как только человек облажался.. ", — говорится в обращении звезды. Бородина недовольна решением тренерского штаба сборной России по футболу об отстранении игрока от национальной команды, а также причитаниями "простых смертных".