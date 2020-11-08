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Названа дата похорон Михаила Жванецкого 

RT на русском 41 минуту назад
Писателя Михаила Жванецкого похоронят в понедельник, 9 ноября, в Москве, траурное мероприятие будет полностью закрытым. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя писателя Олега Сташкевича.

«Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое. Завтра и в Москве», — сказал он.

6 ноября стало известно, что Жванецкий скончался на 87-м году жизни.
Названо предполагаемое место похорон Жванецкого
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким писателя.
RT на русском: последние новости
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Жванецкий , Владимир Путин , Интерфакс
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