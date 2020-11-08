Писателя Михаила Жванецкого похоронят в понедельник, 9 ноября, в Москве, траурное мероприятие будет полностью закрытым. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя писателя Олега Сташкевича.
«Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое. Завтра и в Москве», — сказал он.
6 ноября стало известно, что Жванецкий скончался на 87-м году жизни.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким писателя.