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«Все красивые девчонки поддерживают Дзюбу!» И Лобода тоже 

Ирина Лебедева 10 минут назад
«Все красивые девчонки поддерживают Дзюбу!» И Лобода тоже
Фото: РИА Новости
Светлана Лобода заступилась за Артема Дзюбу.
Капитана нашей сборной сегодня не обсмеял только ленивый… И даже спортивное руководство поспешило откреститься от футболиста — пусть и временно.
Однако что же такого произошло?
Бедолага-спортсмен никого не обидел и ничего не нарушил.
Логичнее было бы отыскать того человека, который слил в сеть интимное видео. И устроить показательную порку.
С такой точкой зрения согласны многие, в том числе и певица Светлана Лобода.

«Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого, капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах.

Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, КОТОРОЕ НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЕТ, НЕ ОБИЖАЕТ, НЕ УНИЖАЕТ, ломает карьеру человека! Кто из парней этим не занимается?! А девушки?

Почему все молчат?!

Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?!

Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!», — написала она в инстаграме.

Фолловеры дружно поддержали призыв. Конечно, не без ехидства, но в целом — по-доброму.

«Нельзя увольнять нашего нового секс-символа!», «Столько девочек благодаря ему начали сегодняшний день с приятного, за это нужно поощрять, а не выгонять его», «Все красивые девчонки готовы поддержать Дзюбу!».

Как ранее писал «Рамблер», нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба занялся самоудовлетворением на камеру.
Позднее видео оказалось в сети. Видео приводится в отцензуренном виде. В оригинале были показаны половые органы.
Видео дня. Телеведущий Колтовой разбился, но увёл самолёт от домов и трассы
Комментарии
Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Артем Дзюба , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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