Дрожжина прокомментировала скандал с Баталовыми

В СМИ и соцсетях сейчас широко обсуждается скандал с наследством покойного Алексея Баталова

Вдова и дочь артиста лишились двух квартир, доли еще в одной, а также мастерской и крупной суммы денег.

Следователи считают, что это произошло по вине супругов Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина , на них завели уголовное дело по статье о мошенничестве.

Наталья Дрожжина в эфире телеканала НТВ изложила свою точку зрения на происходившее. Она утверждает, что бескорыстно помогала близким Баталова, выполняя волю умершего.

«И это горе, конечно, мы хотели как-то скрасить в этой семье, как-то быть рядом, чтобы им не так тяжело было, и поэтому мы стали о них заботиться», — говорит Дрожжина.

Как рассказала актриса, они с супругом сделали Баталовым ремонт, оформили загранпаспорта, постоянно выполняли различные поручения.

"Тихо, спокойно, потихоньку, но я именно превратилась в прислугу, в прислугу этой семьи", — посетовала она.

Вдова Баталова, по словам Дрожжиной, сама предложила заключить сделку ренты, из— за которой сейчас и возбуждено уголовное дело.