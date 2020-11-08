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«Я превратилась в прислугу этой семьи»: Дрожжина о Баталовых 

Ирина Лебедева 1 час назад
Дрожжина прокомментировала скандал с Баталовыми
Фото: РИА Новости
В СМИ и соцсетях сейчас широко обсуждается скандал с наследством покойного Алексея Баталова.
Вдова и дочь артиста лишились двух квартир, доли еще в одной, а также мастерской и крупной суммы денег.
Следователи считают, что это произошло по вине супругов Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, на них завели уголовное дело по статье о мошенничестве.
Наталья Дрожжина в эфире телеканала НТВ изложила свою точку зрения на происходившее. Она утверждает, что бескорыстно помогала близким Баталова, выполняя волю умершего.

«И это горе, конечно, мы хотели как-то скрасить в этой семье, как-то быть рядом, чтобы им не так тяжело было, и поэтому мы стали о них заботиться», — говорит Дрожжина.

Как рассказала актриса, они с супругом сделали Баталовым ремонт, оформили загранпаспорта, постоянно выполняли различные поручения.

"Тихо, спокойно, потихоньку, но я именно превратилась в прислугу, в прислугу этой семьи", — посетовала она.

Вдова Баталова, по словам Дрожжиной, сама предложила заключить сделку ренты, из— за которой сейчас и возбуждено уголовное дело.
Как ранее писал «Рамблер», Павел Астахов, адвокат семьи погибшего Алексея Баталова, вспомнил, как его подзащитных Наталья Дрожжина и Михаил Цивин пытались обмануть на переговорах.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Павел Астахов , НТВ
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