«Ребенка втягивает – это самое ужасное»: экс-муж о Борисовой

Дана Борисова обвинила своего бывшего супруга в избиении их общей дочери Полины.

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По словам телеведущей, девочка взяла собачку и отправилась к отцу в гости. А там якобы досталось ремня и пинков и собачке, и ребенку.

Полина пришла в матери с синяками и рассказала, что ее побил отец.

Борисова обратила в полицию, правда, не сразу. Как она объяснила, что она очень растерялась, поскольку впервые столкнулась с подобной ситуацией.

В полиции у нее заявление не приняли. Направили в травмопункт снимать побои. Кроме того, там усомнились в точности показаний дочери.

Участковый сказал, что девочка может просто что-то выдумать.

«Он говорит, что девочка, наверное, много приукрашивает, она у вас фантазерка», - сообщила Дана журналистам НТВ.

Максим Аксенов , ее бывший муж, категорически отрицает, что он хоть раз ударил Полину. Он считает, что Борисова придумывает истории, чтобы заработать на его имени.

«На мне деньги зарабатывает. Ребенка втягивает в эти все свои бредни — это самое опасное, самое ужасное, что происходит. Когда еще ребенок будет у меня жить большую часть времени, будет еще лучше. Пока суды, к сожалению, на стороне матери. Даже учитывая, что она наркоманка со всякими болезнями психическими», - прокомментировал события Михаил.

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