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«Ребенка втягивает – это самое ужасное»: экс-муж о Борисовой

Ирина Лебедева
10 минут назад
Дана Борисова обвинила своего бывшего супруга в избиении их общей дочери Полины.
«Ребенка втягивает – это самое ужасное»: экс-муж о Борисовой
Фото: InstagramInstagram
По словам телеведущей, девочка взяла собачку и отправилась к отцу в гости. А там якобы досталось ремня и пинков и собачке, и ребенку.
Полина пришла в матери с синяками и рассказала, что ее побил отец.
Борисова обратила в полицию, правда, не сразу. Как она объяснила, что она очень растерялась, поскольку впервые столкнулась с подобной ситуацией.
В полиции у нее заявление не приняли. Направили в травмопункт снимать побои. Кроме того, там усомнились в точности показаний дочери.
Участковый сказал, что девочка может просто что-то выдумать.
«Он говорит, что девочка, наверное, много приукрашивает, она у вас фантазерка», - сообщила Дана журналистам НТВ.
Максим Аксенов, ее бывший муж, категорически отрицает, что он хоть раз ударил Полину. Он считает, что Борисова придумывает истории, чтобы заработать на его имени.
«На мне деньги зарабатывает. Ребенка втягивает в эти все свои бредни — это самое опасное, самое ужасное, что происходит. Когда еще ребенок будет у меня жить большую часть времени, будет еще лучше. Пока суды, к сожалению, на стороне матери. Даже учитывая, что она наркоманка со всякими болезнями психическими», - прокомментировал события Михаил.
Как ранее писал «Рамблер», Телеведущая и борец с зависимостями среди звезд Дана Борисова прокомментировала свежие слухи о личной жизни Татьяны Овсиенко.
Борисова не верит в то, что Овсиенко могла пристраститься к напиткам. Кроме того, по мнению Даны, звезда эстрады совсем не похожа на спивающуюся женщину
Шоу-бизнес,Татьяна Овсиенко,Максим Аксенов,Дана Борисова,НТВ,
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