Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В сети изучают ягодицы Ксении Собчак 

Ирина Лебедева 54 минуты назад
«Пока Россия!» Собчак показала «пятую точку»
Фото: Instagram
Ксения Собчак и Константин Богомолов сейчас отдыхают в Дубаи.
Хейтеры уже высказались на тему того, что пара непатриотично проводит отпуск в исламской стране. Но оба супруга на редкость стрессоустойчивы, а Собчак еще и в радость недоброжелателей потроллить.
В инстаграме появилась очередная провокационная фотография.
Богомолов, стоя в море, держит на руках жену. Ксения изогнулась и демонстрирует на камеру обтянутую мокрым купальником пятую точку.

«Пока, Россия! Пока, Европа!», — подписала телеведущая снимок.

Фолловеры сразу среагировали — это слова из песни Глюкозы «Танцуй, Россия! И плачь, Европа! А у меня самая красивая попа!»

Большинство подписчиков, однако, сочли шутку неудачной.

«Когда уже будет премия за самый лучший чёрный юмор, или сарказм года? У нас тут победитель», «Ксения, в вас пропадает порнозвезда!», «Немного б уважения к стране, где деньги зарабатываете».

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Ксения Собчак показала тексты угроз, которые она начала получать после публикации поста в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона (он подверг критике ислам из-за убийства учителя, показавшего карикатуры на пророка Мухаммеда).
В выпуске YouTube-программы «Осторожно, новости» она также пригрозила авторам этих сообщений полицией
Видео дня. Телеведущий Колтовой разбился, но увёл самолёт от домов и трассы
Комментарии 14
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Эммануэль Макрон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Наро-Фоминске
00:16
Опубликовано видео смертельной аварии в Наро-Фоминске
Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео
03:05
Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео
Реконструкция битвы за Москву в парке «Патриот» попала на видео
04:01
Реконструкция битвы за Москву в парке «Патриот» попала на видео
Авария McLaren и Ferrari на улицах Сочи попала на видео
00:12
Авария McLaren и Ferrari на улицах Сочи попала на видео
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
00:54
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе
00:33
Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
02:54
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
00:53
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
00:50
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
00:43
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение