«Пока Россия!» Собчак показала «пятую точку»

Хейтеры уже высказались на тему того, что пара непатриотично проводит отпуск в исламской стране. Но оба супруга на редкость стрессоустойчивы, а Собчак еще и в радость недоброжелателей потроллить.

В инстаграме появилась очередная провокационная фотография.

Богомолов, стоя в море, держит на руках жену. Ксения изогнулась и демонстрирует на камеру обтянутую мокрым купальником пятую точку.

«Пока, Россия! Пока, Европа!», — подписала телеведущая снимок.

Фолловеры сразу среагировали — это слова из песни Глюкозы «Танцуй, Россия! И плачь, Европа! А у меня самая красивая попа!»

Большинство подписчиков, однако, сочли шутку неудачной.

«Когда уже будет премия за самый лучший чёрный юмор, или сарказм года? У нас тут победитель», «Ксения, в вас пропадает порнозвезда!», «Немного б уважения к стране, где деньги зарабатываете».

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Ксения Собчак показала тексты угроз, которые она начала получать после публикации поста в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона (он подверг критике ислам из-за убийства учителя, показавшего карикатуры на пророка Мухаммеда).