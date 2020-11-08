Сыну Жасмин грозит 15 суток ареста 

Старший сын певицы Жасмин Михаил Семендуев попал в руки судебных приставов.
Молодой человек ухитрился за полтора года накопить 567 дорожных штрафов на семьсот тысяч рублей.
Практически все они — за парковку в неположенном месте и за превышение скорости, — информируют news.ru.
Судя по всему, 23-летний Михаил просто не заморачивался исполнением правил дорожного движения в этих пунктах. Парковался, где считал нужным, и гонял, как хотел.
По закону в таких случаях злостному неплательщику грозит арест транспортного средства, арест счетов и домашнего имущества.
Семендуев не может выезжать за пределы России. Кроме того, его могут арестовать на 15 суток.
Представитель Семендуева объяснил неплатежи «некоторыми трудностями» и пообещал, что они будут закрыты в ближайшее время.
Как ранее писал «Рамблер», Жасмин — многодетная мама. Певица воспитывает 8-летнюю Маргариту и 4-летнего Мирона вместе с бизнесменом Иланом Шор.
У нее также есть старший сын Михаил от первого брака с Вячеславом Семендуевым.