Сыну Жасмин грозит 15 суток ареста 

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Старший сын певицы Жасмин Михаил Семендуев попал в руки судебных приставов.

Молодой человек ухитрился за полтора года накопить 567 дорожных штрафов на семьсот тысяч рублей.

Практически все они — за парковку в неположенном месте и за превышение скорости, — информируют news.ru.

Судя по всему, 23-летний Михаил просто не заморачивался исполнением правил дорожного движения в этих пунктах. Парковался, где считал нужным, и гонял, как хотел.

По закону в таких случаях злостному неплательщику грозит арест транспортного средства, арест счетов и домашнего имущества.

Семендуев не может выезжать за пределы России. Кроме того, его могут арестовать на 15 суток.

Представитель Семендуева объяснил неплатежи «некоторыми трудностями» и пообещал, что они будут закрыты в ближайшее время.

Как ранее писал «Рамблер», Жасмин — многодетная мама. Певица воспитывает 8-летнюю Маргариту и 4-летнего Мирона вместе с бизнесменом Иланом Шор.

У нее также есть старший сын Михаил от первого брака с Вячеславом Семендуевым.