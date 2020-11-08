Раньше сатирик был частым гостем в доме певицы, в последние годы – приезжал в замок в дерене Грязь.
Сам сатирик был человеком стойким и жизнелюбивым, и никогда не жаловался на личные трудности или проблемы со здоровьем даже близким друзьям. Предпочитал отшучиваться.
«Я всегда что-то пишу. Удачное, неудачное. Потом выбираю. Я веду здоровый образ жизни. На тренажере по часу в день стою. В Москве есть бассейн небольшой у меня в доме. Там тоже плаваю. Я чувствую себя на 42 года», - говорил Михаил Жванецкий журналистам в одном из недавних интервью.
Даже в последние месяцы жизни, когда он уже тяжело болел, об этом мало кто знал. Публике Жванецкий сообщил что взял творческий отпуск и прекрасно проводит время дома с любимой супругой.
Как ранее писал
«Рамблер», о смерти Михаила Жванецкого сообщила певица Алла Пугачева в пятницу, 6 ноября.
Позже представитель писателя Олег Сташкевич уточнил, что церемонию прощания со Жванецким не будут проводить из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.