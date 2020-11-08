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Куклачев о размере своей пенсии: «Впритык хватает» 

Свободная пресса 1 час назад
Куклачев пожаловался на свою пенсию
Фото: ТАСС
Известный дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о размере своего заработка. Артист отметил, что в месяц получает около 120 тысяч рублей в качестве зарплаты. Также ему приходит и пенсия.

«И пенсия еще, ну как у всех, плюс 30 еще тысяч за заслуженного и народного артиста… Это нам впритык хватает», — сообщил Юрий Куклачев в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ, уточнив, что в общей сложности размер его пенсии равен 45 тысячам.

По словам Куклачева, этих денег его семье как раз хватает на оплату всех платежей. Также он по немного помогает младшим детям.
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Шоу-бизнес , Юрий Куклачев , НТВ
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