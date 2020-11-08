Куклачев пожаловался на свою пенсию

«И пенсия еще, ну как у всех, плюс 30 еще тысяч за заслуженного и народного артиста… Это нам впритык хватает», — сообщил Юрий Куклачев в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ, уточнив, что в общей сложности размер его пенсии равен 45 тысячам.