Куклачев пожаловался на свою пенсию

Известный дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о размере своего заработка. Артист отметил, что в месяц получает около 120 тысяч рублей в качестве зарплаты. Также ему приходит и пенсия.
«И пенсия еще, ну как у всех, плюс 30 еще тысяч за заслуженного и народного артиста… Это нам впритык хватает», — сообщил Юрий Куклачев в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ, уточнив, что в общей сложности размер его пенсии равен 45 тысячам.
По словам Куклачева, этих денег его семье как раз хватает на оплату всех платежей. Также он по немного помогает младшим детям.