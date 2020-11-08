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Из дома в виде буддийских пагод Григория Лепса улетел попугай стоимостью 300 тысяч рублей 

Teleprogramma.pro 18 минут назад
От Лепса сбежал попугай за 300 тысяч рублей
Фото: ТАСС
Музыкант Григорий Лепс в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ сообщил, что из его дома в виде буддийских пагод улетел попугай, стоимость которого составляет 300 тысяч рублей. Дома Григория Лепса. Фото: кадр из программы "Ты не поверишь!"

«Попугай улетел, мерзавец, куда-то. Исключил себя из наших рядов и вылетел за пределы территории. Наверное, его сожрали кошки. Он сильно орал, матерится. Его дети научили. Дети хорошему не научат. Мог меня послать, мерзавец. Сейчас у меня собака. Он на кухне живет. Все продукты убираем, иначе он все сожрет. Щенок уже сожрал, кстати, один стульчик».

Ранее Григорий Лепс отмечал, что не против, если пандемия продлится еще несколько лет. У него, как он заверял, достаточно сбережений. При этом своих старших детей он уже обеспечил квартирами.
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Шоу-бизнес , Григорий Лепс , НТВ
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