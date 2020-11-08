От Лепса сбежал попугай за 300 тысяч рублей

«Попугай улетел, мерзавец, куда-то. Исключил себя из наших рядов и вылетел за пределы территории. Наверное, его сожрали кошки. Он сильно орал, матерится. Его дети научили. Дети хорошему не научат. Мог меня послать, мерзавец. Сейчас у меня собака. Он на кухне живет. Все продукты убираем, иначе он все сожрет. Щенок уже сожрал, кстати, один стульчик».