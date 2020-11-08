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Звезда «Психологини» рассказала о неприятностях с полицией

News.ruиещё 1
1 час назад
Анна Старшенбаум, известная по сериалам «Психологиня» и «Московские тайны» рассказала историю, чуть не закончившуюся для неё серьёзными проблемами. Её машину остановили сотрудники ГИБДД, заподозрив что-то неладное с актрисой.
Звезда «Психологини» рассказала о неприятностях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Артистку попросили предъявить документы, долго изучали внешний вид женщины, который показался им странным.
И я понимаю, что я себя веду очень странно. Он мне прямо фонариком в глаза, в зрачки светит и говорит: «С вами все в порядке?», — рассказала историю Старшенбаум в Instagram.
Актриса согласилась, что и в самом деле выглядела подозрительно. Она в тот день ничего не ела, много снималась и пила кофе. Это негативно отразилось на её состояние, что и объяснила актриса полицейским. В итоге её отпустили, но Старшенбаум признаётся, что не в первый раз попадает под пристальное внимание из-за своей работы.
Мне часто говорят: «Ты что? Ты что-то принимаешь? Противозаконное?» Нет, я просто очень завожусь, когда работаю, и выгляжу реально необычно немножко. Но я ничего не употребляю. Никогда, — заверила поклонников актриса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Анна Старшенбаум раскритиковала передачу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1», в которой недавно приняла участие. По её словам, анонсирующий ролик, который был показан в начале программы, оказался лживым.
Шоу-бизнес,Анна Старшенбаум,ГИБДД,
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