Семенович рассказала об осложнении после ковида

Сейчас певица уже выздоровела и вернулась к обычной жизни, но ушедший ковид оставил неприятное осложнение. Девушку одолевает бессонница.

Об этой напасти она рассказала в инстаграме и попросила у подписчиков совета, как побыстрее наладить нормальный сон.

«Я очень плохо сплю, никак не наладится сон после Ковида. Говорят, есть такая пробочка после болезни, что вирус очень влияет на нервную систему! Я пью валериану, кто из моих подписчиков переболел и тоже не очень спит? Дайте совет».

Судя по ответам, проблемы со сном у каждого второго выздоровевшего.

Рецепт спасения у каждого свой. Кто-то предлагает курс таблеток, кто-то — травяные настои. Есть и нестандартные варианты.

«Ань, прочитай в молитвослове молитвы на сон грядущий!», «Здравствуйте, Анна. Еще болею и правда сон очень плохой и слабость. Но, глядя на Вас, принимаю ванну, очень расслабляет», «Красотка! не надо привыкать к таблетосам, надо найти какие-то дела и чтоб усталость срубала с ног!»

Как ранее писал «Рамблер», победившая коронавирус Анна Семенович задумалась о хлебе насущном в прямом смысле этого слова.