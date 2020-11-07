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Семенович рассказала об осложнении после перенесенного ковида 

Ирина Лебедева 35 минут назад
Семенович рассказала об осложнении после ковида
Фото: Instagram
Анна Семенович недавно переболела коронавирусом.
Сейчас певица уже выздоровела и вернулась к обычной жизни, но ушедший ковид оставил неприятное осложнение. Девушку одолевает бессонница.
Об этой напасти она рассказала в инстаграме и попросила у подписчиков совета, как побыстрее наладить нормальный сон.

«Я очень плохо сплю, никак не наладится сон после Ковида. Говорят, есть такая пробочка после болезни, что вирус очень влияет на нервную систему! Я пью валериану, кто из моих подписчиков переболел и тоже не очень спит? Дайте совет».

Судя по ответам, проблемы со сном у каждого второго выздоровевшего.
Рецепт спасения у каждого свой. Кто-то предлагает курс таблеток, кто-то — травяные настои. Есть и нестандартные варианты.

«Ань, прочитай в молитвослове молитвы на сон грядущий!», «Здравствуйте, Анна. Еще болею и правда сон очень плохой и слабость. Но, глядя на Вас, принимаю ванну, очень расслабляет», «Красотка! не надо привыкать к таблетосам, надо найти какие-то дела и чтоб усталость срубала с ног!»

Как ранее писал «Рамблер», победившая коронавирус Анна Семенович задумалась о хлебе насущном в прямом смысле этого слова.
Анна решила найти дополнительный заработок — устроилась в службу доставки.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анна Семенович
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