Поклонники не смогут проститься со Жванецким 

Все новости на карте

Похороны Михаила Жванецкого могли бы собрать толпы поклонников сатирика. Он был кумиром миллионов.

Но широкой церемонии прощания не будет — из-за пандемии. В последний путь Михаила Жванецкого проводят только самые близкие люди.

Дата и место похорон народного артиста будут скрыты от публики. Из-за угрозы распространения коронавируса нельзя собираться вместе большому количеству людей.

«Эта информация будет закрытой от всех. Запрещены любые людные церемонии, поэтому никакой информации. Это нам строгое указание. Вы понимаете ситуацию, нам нужно беречь друг друга, беречь людей», — сообщил представитель артиста Олег Сташкевич. Агентству городских новостей «Москва».

Как ранее писал «Рамблер», на 87-м году жизни скончался актер и писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

В прошлом месяце артист объявил о прекращении выступлений и перестал появляться на публике. О намерениях сатирика приостановить свою деятельность сообщил его представитель Олег Сташкевич.