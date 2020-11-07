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Кудрявцева: «Я отказываюсь в это верить, руки трясутся и слезы из глаз».

Ирина Лебедева
42 минуты назад
Лера Кудрявцева оплакивает друга и коллегу Александра Колтового, погибшего сегодня в авиакатастрофе.
Кудрявцева: «Я отказываюсь в это верить, руки трясутся и слезы из глаз».
Фото: InstagramInstagram
«Ещё вчера вечером мы записывали программу, а сегодня его не стало, умный, позитивный, скромный, добрый Саша -мой коллега и друг. Я отказываюсь в это верить, до меня не доходит, что такое возможно. Руки трясутся и слёзы из глаз такого просто не может быть. Все лето он звал меня полетать на самолёте над Москвой, ещё недавно звонил и говорил «полетели». Я отказывалась и верещала на него, чтоб прекратил заниматься этим опасным делом. Несколько дней уже щемит сердце, я как будто что - то чувствую, но не знаю, что, и вчера на Сашку наезжала, чтоб не перебивал перебивай, делай что хочешь - только будь жив. Господи разбился с женой, остался ребёнок. Что, что происходит. Господи ....», - написала телеведущая отчаянный пост в инстаграме .
Микроблог заполнен соболезнованиями о потере.
Как ранее писал «Рамблер», 41-летний Котловой и его супруга летели в Рыбинск.
Ведущий сообщил по радиосвязи, что двигатель отказал, Он стал искать место для аварийной посадки, выбрал пустырь вблизи 25 километра МКАД, но посадить воздушное судно не сумел.
Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на канале НТВ. был соведущим шоу «Звезды сошлись».
Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,НТВ,
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