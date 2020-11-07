Правда в чудовищной истории с рэпером Энди Картрайтом пока не найдена.

Санкт-Петербургский городской суд продлил арест вдове покойного, ее обвиняют в убийстве супруга.

Марина Кохал жестко настаивает на своей версии – музыкант скончался от передозировки наркотиков, она хотела скрыть этот факт и поэтому расчленила его тело.

«Московский Комсомолец» поговорил с адвокатом Марины, Ириной Скурту.

Ирина рассказала, что ее подзащитная категорически отказывается признавать себя убийцей, хотя на нее оказывается серьезное давление.

И, что самое главное – заложником ситуации стал трехлетний сын Кохал и Картрайта.

Когда арестовали Марину, ребенок остался с ее мамой. Потом арестовали бабушку. Под арестом пожилая женщина пробыла всего несколько дней.

Но за это время малыша забрали в детский дом, хотя были родственники, у которых он мог пожить. Теперь бабушка дома, но мальчика ей не отдают.

При этом сама Кохал родительских прав не лишена. На время своего заключения под стражу она может выписать доверенность на человека, с которым будет жить ее сын.

Однако нотариуса в тюрьму не допускают. Получается, что при живой и вполне нестарой еще бабушке, наличии тетушек и дядюшек, мальчик живет в детском доме.

«На Марину, как она утверждает, оказывается давление, по ее словам, ей приходится слышать: «Не напишешь явку с повинной, твой ребенок сгниет в детдоме, мать умрет в тюрьме и в этом будет твоя вина». Марина жестко ответила, что именно из-за своего ребенка, она не подпишет самооговор», - сказала Скурту.

Адвокат считает, что в итоге невиновность ее клиентки в убийстве будет доказана. Но она обеспокоена тем, что маленький ребенок оторван от семьи.

«В моей практике были дела без трупов, когда подозреваемые сидели по полтора года в СИЗО. Потом их оправдывали, перед ними извинялись, выплачивали большие деньги. Я думаю, это из разряда таких же дел. Единственное, что меня заботит, судьба ребенка. Мальчик стал разменной монетой».

Как сообщал «Рамблер», о смерти Энди Картрайта стало известно в конце июля.

В квартире артиста в Санкт-Петербурге были обнаружены части его расчлененного тела, хранящиеся в холодильнике.