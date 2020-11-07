Харламов «с уважением» унизил Дудя 

Комик Гарик Харламов назвал лицемерами блогера Юрия Дудя и рэпера Алишера Моргенштерна. Они подвергли критике шоу Comedy Club, выходящее на канале ТНТ.

В беседе с Дудем 22-летний Моргенштерн рассказал, что когда был маленьким, то любил смотреть Comedy Club, но сейчас такой юмор ему не нравится.

Дудь согласился с ним, заметив, что в передаче раньше шутили «над люксом и шоу-бизнесом», но потом она сама стала бизнесом и это «перестало работать».

«Забавные метаморфозы Дудя и Моргенштерна. Академический пример лицемерия на мой взгляд», — написал Гарик Харламов.

Видимо, он имел в виду, что и Дудь и Моргенштерн сами вовлечены в шоу-бизнес и зарабатывают на своей популярности хорошие деньги.

Харламов добавил, что у Comedy Club есть зритель и передача жива, потому что её смотрят.

«Зритель есть и его очень много. Что по телеку, что на ютюбе. Со всем уважением к участникам этой беседы», — написал юморист.