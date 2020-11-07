«Хотели поколотить»: Карпович охотилась на женатых

Ранее между ними произошла ссора — якобы из-за того, что девушка требовала узаконить отношения, а Павел был к этому не готов. И Мирослава тогда съехала от него.

Но прошло время, и пара была замечена во время совместных закупок в магазине. Похоже, конфликт между ними исчерпан.

Отношения между Карпович и Прилучным, как пишут СМИ, завязались еще тогда, когда он был женат на Агате Муцениеце.

А по прошествии времени стали всплывать подобности истории — оказывается, Мирослава вела осаду по всем правилам.

Самое интересное то, что, оказывается, до Прилучного Карпович пыталась увести из семьи Алексея Ягудина

«Комсомольская Правда приводит свидетельства знакомых актрисы.

«Такая же история была с фигуристом Лешей Ягудиным, олимпийским чемпионом. Леша и Таня Тотьмянина тогда ждали ребенка, хотя брак еще не оформили. Мирослава сразу начала атаковать Ягудина, была очень навязчива. Присылала ему свои фотки, постоянно строчила в ночи смс. Когда беременная Тотьмянина это заметила, дело чуть до драки не дошло. Татьяна хотела поколотить «разлучницу». К счастью, Леше и Тане удалось сохранить семью, они после этого инцидента поженились».

Визажист, ранее работавший с Карпович, рассказал журналистам, что Мирослава всегда присматривалась к известным, состоятельным мужчинам.

«У Ягудина хватило благоразумия, он не оставил беременную жену. А вот Прилучный лишился благополучной семьи…Карпович с подругой снимала дом по соседству с Прилучным. Паша порой приезжал туда с детьми втайне от жены. Гулял он там и со своими друзьями, потом возвращался домой пьяным. Часто на макияже Мирослава рассказывала мне про роман с женатым мужчиной, говорила, ждет, когда он бросит супругу».

Как ранее сообщал «Рамблер», актер Павел Прилучный расстался с актрисой Мирославой Карпович.

Как рассказал инсайдер, причиной расставания могло стать давление со стороны актрисы и ее матери, якобы требовавших от Прилучного жениться на Карпович.