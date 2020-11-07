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Рынска требует, чтобы в ресторан пускали только переболевших 

Ирина Лебедева 36 минут назад
«До сих пор не вкурили»: россияне разозлили Божену
Фото: Instagram
Божена Рынска решила с друзьями сходить в ресторан.
Как оказалось, даже во времена пандемии в приличном заведении в центре Москвы нет мест.
Божена Рынска вместе с дочерью заболела коронавирусом
Как написала в инстаграме светская львица, в итоге их пустили по блату поесть, но на короткое время..

«Стол дали на 40 мин по блату. Мест нет. Весь ресторан, как и все другие на Малой Бронной, переполнен. Люди ВСЕ без масок. И я не верю, что все они отболевшие, как я и мой доктор, с которым мы окончание моего ковида отмечали», — возмутилась Божена в соцсети.

Кроме того, гнев вдовы Игоря Малашенко вызвали люди без масок, которых в ресторане было большинство.

«Люди реально до сих пор не вкурили, что у нас РЕАЛЬНАЯ ПАНДЕМИЯ. Я, прежде чем пойти в публичное место, ДВА РАЗА сдавалась на ковид (негатив), и один раз на антитела. Но остальные-то о чем думают? Как можно не понимать, что ковид очень противное смертельное заболевание?»

В комментариях поинтересовались, как можно принимать пищу в маске?
На это Божена ответила, что следует запретить тем, кто еще не переболел, посещать заведения общественного питания.

«Не ходить, если не переболел».

Однако фолловеры напомнили, что еще совсем недавно сама Божена вела активный образ жизни, в том числе не забывала про рестораны и кафе.

«Вы переболели, поэтому понимаете и изменили свое отношение. Но если б не переболели, вряд ли б этот пост появился… и не переболевшая вы также ходили везде, в рестораны, салоны красоты, спортзалы и тд..».

Как ранее сообщал «Рамблер», в своем телеграм канале True Bozhena Рынска выразила мнение: «Хорошо бы Китаю устроить обструкцию. Запретить импорт-экспорт. Санкции за то, что заразили весь мир. И сам Китай закрыть, — никуда их не пускать, ни в одну страну. Китай надо проучить».
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Комментарии 12
Шоу-бизнес , Игорь Малашенко
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