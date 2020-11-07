Волочкова в полотенце "засветила" все

Фото: Instagram Instagram

То ли случайно, то ли нет – но в инстаграме она выложила свою фотографию в виде уже откровенно неприличном.

Скандальная балерина сидит на массажном матрасе, вытянув вперед ноги. Звезда прикрылась полотенцем, которое задралось чуть ниже живота.

Волочкова сообщила, что после репетиции пошла на массаж и очень довольна результатами сеанса.

«Сегодня после репетиции так захотелось массажа. Мастер Пай просто Волшебница! Спасибо большое ей и всему коллективу за радушный приём и профессиональный массаж», - написала она.

Комментарии к снимку, как обычно, Анастасия отключила.

Тем не менее, «снимок для взрослых» уже разлетелся по пабликам, и в сети обсуждают, есть ли на девушке белье телесного цвета, или же только полотенце, и то слишком маленького размера, - рассказывае т 5 Канал.

Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Волочкова продолжает держать фолловеров в тонусе – интрига с таинственным женихом все еще не завершена.

Волочкова упоминала, что осенью выйдет замуж за мужчину, с которым живет.