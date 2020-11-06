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«Живут на последние гроши»: адвокат о ситуации в семье Баталова 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Живут на последние гроши»: адвокат о ситуации в семье Баталова
Фото: РИА Новости
Адвокат Павел Астахов, представляющий интересы семьи Алексея Баталова, заявил, что его вдова и дочь лишились всех денег из-за действий мошенников. Об этом сообщает «СтарХит».
Помочь семье актера решил режиссер Никита Михалков, друживший с Баталовым.

«Вы не знаете, как живут эти женщины. Только вчера Гитана Аркадьевна мне звонила и спрашивала, когда Никита Сергеевич переведет им деньги на продукты. Эти женщины действительно живут на последние гроши, у них ничего не осталось», — подчеркнул Астахов.

Как сообщал «Рамблер», Алексей Баталов скончался в июне 2017 года. Позже в СМИ появилась информация, что вдова актера Гитана Леонтьенко и его дочь Мария Баталова обратились в полицию с заявлением на актрису Наталию Дрожжину и ее мужа, юриста Михаила Цивина. По словам Леонтьенко, эта пара обманным путем получила доверенности на всю недвижимость актера.
Цивин утверждал, что договор пожизненного содержания на часть недвижимости был оформлен на Дрожжину по просьбе самой Леонтьенко. На имущество в итоге наложили арест.
Друзья Баталова обвинили Дрожжину и Цивина в обмане сразу нескольких пожилых людей. В эфире НТВ они рассказали, что пара втиралась в доверие к пожилым богатым людям, чтобы завладеть их наследством.
В октябре 2020-го Дрожжину и Цивина задержали по делу о мошенничестве с имуществом. Следователи пришли к выводу, что Леонтьенко и ее дочь обманом лишили доли в четырехкомнатной квартире (мастерской актера), еще двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммы денег.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Наталия Дрожжина , Мария Баталова , Павел Астахов , Никита Михалков , НТВ
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