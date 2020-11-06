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Тарзана признали потерпевшим 

Вероника Полынина 1 час назад
Тарзана признали потерпевшим
Фото: globallookpress.com
Сергей Глушко признан потерпевшим по делу о краже драгоценностей из дома стриптизера и его жены Наташи Королевой, сообщает «Москва 24».
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже. Глушко был допрошен в качестве потерпевшего.
Стриптизер рассказал следствию, что в ночь кражи он находился дома с двумя девушками: Анастасией Шульженко и ее подругой. Гостьи сняли интимное видео и теперь шантажируют его этим роликом. По данному факту проводится проверка.
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.
Позже Сергей Глушко признался, что изменил жене. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых, Анастасия Шульженко, впоследствии сообщила, что была любовницей Тарзана на протяжении полутора лет и даже была от него беременна.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко , МВД
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