Тарзана признали потерпевшим 

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже. Глушко был допрошен в качестве потерпевшего.

Стриптизер рассказал следствию, что в ночь кражи он находился дома с двумя девушками: Анастасией Шульженко и ее подругой. Гостьи сняли интимное видео и теперь шантажируют его этим роликом. По данному факту проводится проверка.

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.

Позже Сергей Глушко признался, что изменил жене. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых, Анастасия Шульженко, впоследствии сообщила, что была любовницей Тарзана на протяжении полутора лет и даже была от него беременна.