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Певица Максим рассказала об алкогольной зависимости 

Павел Тиунов 1 час назад
Максим рассказала об алкогольной зависимости
Фото: РИА Новости
Певица Максим в эфире программы «Судьба человека» рассказала, как тяга к алкоголю и длительные запои привели ее в реанимацию. По словам артистки, даже факт того, что она находилась между жизнью и смертью не смог вернуть ее на путь трезвости.
Максим подчеркнула, что серьезно увлеклась спиртным после рождения дочери Маши. Тогда, по ее словам, она пыталась заглушить депрессию, возникшую от того, что отец ребенка не встретил ее из роддома. Постепенно регулярное употребление горячительных напитков переросло в алкогольную зависимость. Ситуация усугубилась после того, как два года спустя у певицы случился выкидыш и последующее ДТП в 2019 году, в котором артистка получила серьезную травму головы. В итоге ослабленный организм, постоянно отравляемый солидными дозами алкоголя, дал сбой. Максим попала в реанимацию. Там, по ее словам, она своими глазами видели, как уходит жизнь из пациентов.

«Я видела, как люди умирают», — заявила она.

Однако даже страшные эпизоды в больнице не отучили артистку пить. Певицу в буквальном смысле спас ее возлюбленный: он отпраивл звезду на принудительную реабилитацию. Сегодня Максим уже пришла в себя, вернулась к творчеству и готовится к выпуску нового альбома.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актриса Анна Старшенбаум призвала закрыть программу «Судьба человека». Авторы шоу, участницей которого она стала, по ее словам, переврали факты из ее жизни, в результате чего у нее испортились отношения с матерью.
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Шоу-бизнес , Анна Старшенбаум
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